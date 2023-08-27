Seyhan Belediyesi Bilgi Evleri'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler üniversiteye yerleşti

Seyhan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde YKS sınavına hazırlanan 266 öğrenci, üniversiteye yerleşti.

Adana, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın öncülüğünde, gençlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla Seyhan'ın farklı mahallelerinde kurulan Bilgi Evleri'ne devam ederek Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 266 öğrenci tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, sınıf öğretmenliği, mimarlık gibi farklı birçok fakülteye yerleşti. Gençlerin Türkiye'nin bugünü ve yarını olduğunu dile getiren Başkan Akay, gençlerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Gençlerimizin geleceğe attıkları bu önemli adımda katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE HİZMETE AÇILDI

COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan eğitim olanaklarından yoksun olan gençlerin bilgiye erişimini sağlayabilmek amacıyla taziye evlerinin bir bölümünü Bilgi Evleri'ne dönüştüren Başkan Akay, pandemi sonrasında da Bilgi Evleri'nin sayısını artırdı.

DESTEK SEYHAN'DAN BAŞARI GENÇLERDEN

Sınırsız internet, bilgisayar, kütüphane, kaynak kitap, öğle yemeği, atıştırmalık, çay, kahve gibi hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği Bilgi Evleri'nde yıl boyunca sınavda başarılı olabilmek için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler, Bilgi Evleri'nde görev yapan eğitmenlerin de desteğiyle çabalarının karşılığını aldı. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için özveriyle ve azimle çalışan 266 Bilgi Evi öğrencisi YKS'de büyük bir başarı elde etti.

AKİF KEMAL AKAY: "HAYAL ETTİKLERİ BÖLÜMLERE YERLEŞMELERİNİN MUTLULUĞUNU ONLARLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, sınıf öğretmenliği, mimarlık gibi bölümlerin de aralarında bulunduğu birçok bölüme yerleşmeye hak kazanan gençlerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Akif Kemal Akay, "YKS'ye Bilgi Evlerimizde hazırlanan öğrencilerimizin elde ettikleri başarı bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimizin geleceğe doğru attıkları adımda yanlarında olduk. Hayal ettikleri bölümlere yerleşmelerinin mutluluğunu onlarla birlikte yaşıyoruz. Üniversite hayatlarında aynı azim ve kararlılıkla ilerlemelerini, geleceklerinin gülen gözleri kadar parlak olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerimizin YKS'de elde ettiği başarı Bilgi Evleri'nin amacına ulaştığının da bir göstergesi. Gençlerimizin çok önemli bir ihtiyacını gidermiş olmaktan da çok mutluyuz. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan gençlerimize yönelik hizmetlerimiz ve desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.