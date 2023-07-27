Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Buğday Hasadı Başladı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen buğdayların hasadı başladı. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, üniversitenin bölgenin en önemli araştırma ve geliştirme üniversitelerinden biri olduğu vurgulandı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen buğdayların hasadı başladı.

Hasat etkinliğine Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, Çiftlik Sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet Acar, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak bölgenin en önemli araştırma ve geliştirme üniversiteleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel çalışmalara ve akademisyenlerin saha uygulamalarına katkı sağladıklarını ifade eden Aksoy, "Bugün yaptığımız hasatla akademisyenlerimizin uygulama alanlarındaki denemelerini görme fırsatımız oldu. Bizim için kıymetli olan, yerli ve milli üretim potansiyeline katkı sağlamak, yerli ve milli üretim süreçlerindeki bilimsel etkinliklere destek vermek. Bu bağlamda öğrencilerimize yönelik teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim alabilmeleri için de uygulama alanlarının oluşturulması gerekiyor. Üniversite olarak bunlara katkı sağlıyoruz. Bugün burada öğrencilerimizin deneme tarlaları olduğu gibi bilimsel çalışmaların yapıldığı tarlalar da bulunuyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 500 dekar alanda gerçekleştirilecek hasada başlandı.