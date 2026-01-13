Haberler

Şehit Soner Özübek Okulları'nın Sahnelediği Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Güncelleme:
Şehit Soner Özübek Okulları tarafından hazırlanan 'Gülmek Serbest, Akıl Şart' adlı tiyatro oyunu, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyuna Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, Okul Müdürü Ayhan Yerli ve diğer davetliler katıldı. Oyun, mizah ve düşündürücü unsurları bir araya getirerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda başarılı performansı ayakta alkışlayan seyirciler, takdirlerini dile getirdiler.

Şehit Soner Özübek Okulları tarafından hazırlanan "Sahnenin Yıldızları – Gülmek Serbest, Akıl Şart" adlı tiyatro oyunu, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Düzenlenen tiyatro gecesine Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, Okul Müdürü Ayhan Yerli, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Yoğun ilgi gören gecede öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Mizah ve düşündürücü unsurları bir araya getiren oyun, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oyun sonunda Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, başta Okul Müdürü Ayhan Yerli ve Müdür Yardımcısı Murat Sargın olmak üzere, oyunun yazarı ve yönetmeni Dilek Emir'e, öğretmenler Musa Durgut ve Serpil Kuş'a çiçek takdim etti. Salonu dolduran seyirciler, başarılı performansı ayakta alkışlayarak takdirlerini dile getirdi.

Program, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilmesiyle sona erdi. Şehit Soner Özübek Okulları tarafından düzenlenen tiyatro gecesi, sanatın eğitici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim
