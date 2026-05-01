Şehit Mehmet Genç İlkokulu'nun sınıfları yeniden hayat buldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında anlamlı bir çalışma hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Altıntaş Şehit Mehmet Genç İlkokulu'nun sınıfları, öğrencilerin ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla adeta yeniden hayat buldu. Okul Müdürü Ebru İnci Beyribey'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Öz ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ayşegül İlik rehberliğinde 'Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ile Bilişim Teknolojileri' alanı öğrencileri görev aldı. Öğrencilerin emeğiyle sınıf duvarları sadece renklendirilmekle kalmadı, aynı zamanda umut, sevgi ve dayanışmanın izlerini taşıyan birer yaşam alanına dönüştü.

Yapılan çalışmalarla her fırça darbesi geleceğe bırakılan anlamlı bir iz olurken, ortaya çıkan eserler çocukların eğitim ortamına neşe ve motivasyon kattı.

Okul idaresi, bu anlamlı projede şehidin aziz hatırasını yaşatmaya katkı sunan başta şehidin abisi Muammer Genç olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

