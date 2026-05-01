Şehit Mehmet Genç İlkokulu'nun sınıfları yeniden hayat buldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında anlamlı bir çalışma hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Altıntaş Şehit Mehmet Genç İlkokulu'nun sınıfları, öğrencilerin ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla adeta yeniden hayat buldu. Okul Müdürü Ebru İnci Beyribey'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Öz ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ayşegül İlik rehberliğinde 'Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ile Bilişim Teknolojileri' alanı öğrencileri görev aldı. Öğrencilerin emeğiyle sınıf duvarları sadece renklendirilmekle kalmadı, aynı zamanda umut, sevgi ve dayanışmanın izlerini taşıyan birer yaşam alanına dönüştü.

Yapılan çalışmalarla her fırça darbesi geleceğe bırakılan anlamlı bir iz olurken, ortaya çıkan eserler çocukların eğitim ortamına neşe ve motivasyon kattı.

Okul idaresi, bu anlamlı projede şehidin aziz hatırasını yaşatmaya katkı sunan başta şehidin abisi Muammer Genç olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi