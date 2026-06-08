Şehit Arif Çakır'ın adını yaşatacak kütüphane hizmete açıldı

Zonguldak Defterdarlığı tarafından, şehit Jandarma Er Arif Çakır'ın hatırasını yaşatmak amacıyla Gelik İlkokulu'nda yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca, Gelik Belde Başkanı Muhammed Bahar ile protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Mustafa Çağlayan, geleceğin teminatı olan çocukların bilgiyle buluşmasına katkı sağlayacak bu anlamlı eserin eğitim hayatına önemli değer katacağını ifade etti. Çağlayan, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Zonguldak Defterdarlığına ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Şehitlerin emaneti olan değerlerin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Çağlayan, vatan uğruna canını feda eden Şehit Jandarma Er Arif Çakır'ı rahmet, minnet ve dualarla andıklarını belirtti.

Tören, kütüphanenin açılışının gerçekleştirilmesi ve öğrenciler tarafından gezilmesinin ardından sona erdi. Şehidin adını taşıyan kütüphanenin, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunması ve gelecek nesillere ilham olması temennisi dile getirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı