SEDAŞ, Kadın Enerjisi Projesi kapsamında saha ziyaretini gerçekleştirdi

SEDAŞ, Akkök Holding'in enerji grup şirketleri tarafından yürütülen Kadın Enerjisi projesinin 'Next' programı çerçevesinde bu yıl ikinci saha ziyaretini gerçekleştirdi. 26 öğrenci, SEDAŞ tarafından düzenlenen gezi ile Akenerji'nin Uluabat Hidroelektrik Santrali'nde ve Ayyıldız Rüzgar Enerji Santrali'nde enerji üretimini yakından inceleme fırsatı yakaladı.

SEDAŞ, Akkök Holding'in enerji grup şirketleri tarafından yürütülen Kadın Enerjisi projesinin "Next" programı çerçevesinde bu yıl ikinci saha ziyaretini gerçekleştirdi. 26 öğrenci, SEDAŞ tarafından düzenlenen gezi ile Akenerji'nin Uluabat Hidroelektrik Santrali'nde ve Ayyıldız Rüzgar Enerji Santrali'nde enerji üretimini yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) "Kadın Enerjisi - Next" programı ikinci saha buluşması gerçekleştirildi. Projeye katılan 26 kız öğrenci, Akenerji'nin Balıkesir Bandırma'da bulunan Ayyıldız Rüzgar Enerji Santrali ve Bursa'da bulunan Uluabat Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret etti. İnsan kaynakları ve teknik alanlardaki eğitici ve eğlenceli sunumlarla başlayan gezide öğrenciler, sektör ile ilgili farklı konularda bilgilendirildi.

Holdingin enerji grubu çalışanlarının kız çocukları ile başlayan projeye bu yıl bölge meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler de dahil olmuştu. Öğrenciler saha turu boyunca yenilenebilir enerji üretimi ve hidroelektrik santrali enerji üretimi süreçlerini yerinden takip etti. Ayyıldız Rüzgar Enerji Santrali ve Akenerji Uluabat Hidroelektrik santrali eğitici gezisi sonrası çocuklar, santralde görev yapan kadın mühendislerin sunum ve konuşmaları ile enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. - KOCAELİ