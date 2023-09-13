SEDAŞ, Kadın Enerjisi Projesi kapsamında öğrencilere enerji sektörünü tanıttı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ), Akkök Holding enerji grup şirketleri tarafından yürütülen 'Kadın Enerjisi' projesinin 'Next' programı kapsamında yılın üçüncü buluşması gerçekleştirildi. Programa katılan 25 kız öğrenci, Sepaş Enerji'nin Kocaeli'ndeki genel merkezini ziyaret ederek elektrik perakende sektörünü yakından tanıdı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ), Akkök Holding enerji grup şirketleri tarafından yürütülen "Kadın Enerjisi" projesinin "Next" programı kapsamında yılın üçüncü buluşması gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa katılan 25 kız öğrenci, Sepaş Enerji'nin Kocaeli'ndeki genel merkezini ziyaret ederek elektrik perakende sektörünü yakından tanıdı.

Holdingin enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarına yönelik projeye bu yıl bölge meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencilerini de dahil ederek genişleme kararı alan SEDAŞ, etkinlikte eğitici ve eğlenceli sunumlarla öğrencilere enerji sektörünü tanıttı.

Ayrıca, öğrenciler söz konusu projeyle müşteri hizmetleri ve merkezi deneyimini ilgili yetkililerden dinleyerek, merak ettikleri konuları da şirket çalışanlarına sorma fırsatı yakaladı.

Kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik etmek için başlatılan projenin kapsamı, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlarla daha fazla öğrenciye ulaşmak için genişletildi.