Savaş Muhabirliği Eğitimi İlk Haftasını Tamamladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi işbirliğiyle düzenlenen 23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ilk haftası sona erdi. Eğitimde kursiyerlere teorik konuların yanı sıra toplumsal olaylarda korunma, yakın savunma ve suda hayatta kalma uygulamaları yapıldı. Eğitimin ikinci haftasında ise araç güvenliği, ileri sürüş teknikleri, kişisel güvenlik ve intikal gibi konular uygulamalı olarak işlenecek. Eğitim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle 13 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

Eğitimlerin ilk haftasında teorik konuların yanı sıra "toplumsal olaylarda korunma", "yakın savunma" ve "suda hayatta kalma" uygulamaları yapıldı.

???????Kesikköprü Barajı'nda dalgıç polisler tarafından suda hayatta kalma dersi alan kursiyerler, teorik eğitimin ardından baraj gölüne girerek görev esnasında suya düştüklerinde yüzme bilmemeleri durumunda dahi nasıl kurtulabileceklerine dair bilgilendirildi.

Kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi konusunda uyarılan ve buna yönelik detaylı eğitilen kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verilirken ambulans ve balık adamlar da hazır bekletildi.

"Gerçeğe çok uygun bir şekilde eğitimlerimizi aldık"

Kursiyerlerden Beheşti Abdullah Tekin, alanında uzman isimlerden hem teorik hem de pratik eğitimler aldıklarını ve eğitimlerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Eğitimlerin sahada ciddi destekler sağlayacağını belirten Tekin, eğitim sürecine kendilerine destek olan Anadolu Ajansı ve Polis Akademisine teşekkür etti.

Suda yaşam dersinde biraz zorlandıklarını ifade eden Tekin, "Savaş ortamında suda kalma gibi bir durum olabilir. İlk başta soğukla yüzleşince biraz şok etkisi oluşuyor. Fakat uzman hocaların eşliğinde güvenli bir alanda gerçeğe çok uygun şekilde eğitimlerimizi aldık. Bize çok ciddi anlamda artıları oldu." diye konuştu.

Hilmi Yaşa da yıllardır sahada öğrendiklerine ilişkin teorik eğitimler aldıklarını dile getirerek, "Bazı şeyleri yanlış bildiğimizi öğrendik. Gemiyle çok seyahat ettim ama suyun içinde hiç kalmadım. Bunu da bilmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim 13 Ekim'de sona erecek

İlk haftası geride kalan eğitimin ikinci haftasında kursiyerlere "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri", "kişisel güvenlik ve intikal", "pusu ve pusudan korunma yöntemleri", "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar", "rehin alınma durumunda müzakere ve ikna yöntemleri" gibi konularda uygulamalı dersler verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Farklı ülkelerden 25 medya mensubunun katıldığı eğitim süreci 13 Ekim'de sona erecek.