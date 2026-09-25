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Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrenciler ürettikleri sebzeleri hasat etti

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Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrenciler ürettikleri sebzeleri hasat etti
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Batman'ın Sason ilçesindeki İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde domates, biber, roka ve salatalık hasat edildi. Öğrenciler, bakımını üstlendikleri sebzeleri okuma molalarında tüketiyor; müdür, bu çalışmayla üretmenin, dayanışmanın ve sabrın önemini öğrendiklerini belirtti.

Batman'ın Sason İlçe Halk Kütüphanesine kitap okumaya gelen öğrenciler ile kütüphane idaresinin birlikte oluşturduğu üretim alanında yetiştirilen sebzeler ürün vermeye başladı.

Sason İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde öğrenciler için özel olarak hazırlanan alanda domates, biber, roka ve salatalık yetiştirildi. Toprakla buluşturulan fidelerin bakımını üstlenen öğrenciler, bitkilerin gelişimini gün gün takip ederken çapa ve sulama çalışmalarına da katıldı. Sebzelerin olgunlaşmasıyla birlikte öğrenciler, kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri birlikte hasat etti. Hasat sırasında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşarken, yetiştirdikleri sebzeleri kitap okuma molalarında tüketiyor. Sason İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mutalip Çelik, öğrencilerin kütüphanede hem eğitimlerine katkı sağladıklarını hem de toprakla buluşarak doğal yaşamı yakından tanıdıklarını belirtti. Çelik, "Kütüphanemize gelen öğrencilerimiz bir yandan alanında uzman öğretmenler öncülüğünde geleceğe hazırlanırken, diğer yandan toprakla buluşarak doğal yaşama yakın oluyor. Bahçemizde organik olarak yetiştirdiğimiz sebzeleri öğrencilerimiz kitap okuma aralarında tüketiyor. Bu çalışma sayesinde çocuklarımız üretmenin, dayanışmanın ve sabrın önemini uygulamalı olarak öğreniyor" dedi.

Öğrenciler, küçük bir fideyle başlayan ve sofraya kadar uzanan üretim sürecinde hem eğlendi hem de doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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