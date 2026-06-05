YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği
Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık, halk kütüphanesi ve milli eğitim iş birliğiyle YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Canlı müzik ve ikramlarla öğrencilere sınav öncesi destek sağlandı.
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, canlı müzik dinletisi eşliğinde keyifli vakit geçirirken çeşitli ikramlarla ağırlandı. Sınav öncesi moral desteği sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Kültür Merkezi Müdürü Mutalip Çelik, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. - BATMAN