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Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
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Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreni, Kaymakam Enis Aslantatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Sarıkamış'ta mezuniyet heyecanı yaşandı. Kafkas Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreni, öğrenciler, akademisyenler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan Kaymakam Enis Aslantatar, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu. Program kapsamında fakülte bünyesindeki bölümlerde dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim eden Kaymakam Aslantatar, gençlerin elde ettiği başarıların hem aileleri hem de ülke adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Mezun öğrencileri tebrik eden Kaymakam Aslantatar, spor bilimleri alanında yetişen gençlerin gelecekte Türkiye'nin spor, eğitim ve sağlık alanlarındaki gelişimine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. Öğrencilerin uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından mezuniyet sevincini yaşadıklarını vurgulayan Aslantatar, başarıda emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere de teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde öğrenciler kep atarak üniversite hayatlarına veda ederken, aileler de çocuklarının bu anlamlı gününde büyük gurur yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan programda duygu dolu anlar yaşandı.

Tören sonunda konuşan Kaymakam Aslantatar, "Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan tüm mezunlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolları ve bahtları açık olsun" dedi.

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak yeni hayatlarına ilk adımı atarken, mezuniyet töreni hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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