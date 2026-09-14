Haberler

Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar’dan yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretleri

Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar’dan yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulu, Sarıkamış Fen Lisesi ile 15 Temmuz Şehitler İlkokulunu ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim sürecine ilişkin genel durum hakkında bilgi alan Kaymakam Aslantatar, farklı kademelerde eğitim gören öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Aslantatar, ardından lise düzeyinde eğitim veren Sarıkamış Fen Lisesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aslantatar'ın okul ziyaretleri 15 Temmuz Şehitler İlkokulunda devam etti.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayan ziyaretlerde, yeni eğitim öğretim döneminin ilçedeki eğitim kurumları açısından değerlendirilmesi ve okullarla iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaymakam Enis Aslantatar'a ziyaret programı boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Acun Ilıcalı'nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil

Paylaşmayan kalmadı! Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi

Kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Olayın sırrı hâlâ çözülemedi
Sosyal medyadan silah ve mühimmat paylaşımı yapınca gözaltına alındı

Sosyal medyada silah ve mühimmat paylaştı! Polis adresine baskın yaptı
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

Vanlı Kara Haydar'a bak sen! Yeni görüntüleri epey ses getirecek