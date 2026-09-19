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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, pansiyonda öğrencilere kepçeyle yemek ikram etti

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, pansiyonda öğrencilere kepçeyle yemek ikram etti
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere akşam yemeği dağıttı. Demirtaş, okulların açılmasının ardından 5 gündür pansiyonda kalan öğrencilere sevgi ve ilgi gösterdiklerini belirtti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere akşam yemeği dağıttı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek dağıtımına katılan Demirtaş, eline aldığı kepçeyle öğrencilere yemek ikram etti.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine ve pansiyon hayatına uyum sağlamalarının önemine dikkat çeken Demirtaş, "Okulların açılmasının ardından 5 gündür okul pansiyonunda kalan öğrencilerimizin akşam yemeği dağıtımında bulundum. Okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyum sağlaması ve yatılı öğrencilerimizin pansiyon hayatını bir aile ortamı gibi hissetmeleri için okul müdürümüz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte gerekli sevgi ve ilgiyi gösterdik. Çocuklarımız ilk haftada bu sayede okullarına ve pansiyondaki arkadaşlarına alıştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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