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Sarıgöl'de Şube Müdürü Kanyılmaz okullarda büyük onarım incelemesi yaptı

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Sarıgöl'de Şube Müdürü Kanyılmaz okullarda büyük onarım incelemesi yaptı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okullardan gelen büyük onarım talepleri doğrultusunda okul binalarında incelemeler yapıldı. Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz incelemelerde bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük onarım taleplerine yönelik incelemeler başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okullardan gelen büyük onarım talepleri doğrultusunda okul binalarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almalarının sağlanması amacıyla ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, eğitimde kaliteyi artırmak ve okulların fiziki imkanlarını geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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