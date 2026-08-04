Haberler

Sarıgöl'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Hız Kazandı

Sarıgöl'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Hız Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okulları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul binaları, pansiyonlar ve eğitim alanları yeni döneme hazırlanıyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile birlikte ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi. Heyet, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul ve pansiyon binası, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Esin Akay Ortaokulu, Şehit Esin Akay İlkokulu ile Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yaz kurslarını ziyaret etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların eksiklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Okullarımızı eğitim öğretime hazır hale getiren okul yöneticilerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyorum. Ziyaret ve incelemelerimizde okul müdürlerimiz ve yöneticilerimizle hazırlık sürecini değerlendirdik. Okullarımızın fiziki durumları ile ders araç ve gereçlerindeki eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda başlaması amacıyla okullardaki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

15 yıla hüküm giyen firari kadın, operasyonla yakalandı
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu

Bu salgın bir başka! Binlerce kişiye bulaştı, sonunda korkulan oldu
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Haluk Levent'in dolandırdığı müteahhitten kötü haber

Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi