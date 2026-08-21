Sarıgöl'de Okullara Kapsamlı İnceleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve şube müdürleri, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu. Afşar İlkokulu-Ortaokulu ile Ahmet Ağa Neslihan Urgancı İlkokulu-Ortaokulunda gerçekleştirilen incelemelerde, okulların fiziki durumu ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile birlikte ilçedeki iki okulu ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden kapsamlı bilgi alan Demirtaş ve beraberindeki şube müdürleri; okulların fiziki durumunu, devam eden bakım ve onarım çalışmalarını, son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistiklerini, öğretmen ve personel durumunu ve Okul Aile Birliği hesaplarını inceledi.

2026-2027 hazırlıkları değerlendirildi

İncelemelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları da ele alındı. Rehberlik ve denetim çalışmaları kapsamında eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkların planlı ve titiz bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve şube müdürleri, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı okul yöneticileri ve personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı