Minik ellerden büyük duyarlılık

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Halil Duran İlkokulu'nda öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul çevresinde temizlik çalışması yapan öğrenciler, çevreyi temiz tutma, doğayı koruma ve orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Bağlıca Halil Duran İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Filiz Sarıtaş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okul çevresini temizleyerek çevre duyarlılığı konusunda örnek oldu. Ayrıca sınıf ortamında geri dönüşüm ve atık bilincini artırmak amacıyla atık kutuları hazırlandı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çevrenin korunmasının önemi anlatılırken, küçük yaşta kazanılan çevre bilincinin geleceğe büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Okul Müdürü Ahmet Balamutçu, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak amacıyla gerekli bilgiler verildi. Katı atık kutuları hazırlanarak örnek bir çalışma gerçekleştirildi. Emeği geçen sınıf öğretmenimiz Filiz Sarıtaş'a teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı