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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmenlerin oluşturduğu Marif Öğretmenler Korosu, düzenlediği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Öğretmenlerin seslendirdiği eserler büyük beğeni toplarken, koro performansı izleyicilerden alkış aldı.

Sarıgöl'de öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Marif Öğretmenler Korosu tarafından konser programı düzenlendi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen katıldı.

Öğretmenlerin birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konserde, sahne performansı izleyicilerden tam not aldı. Eğitimin yanı sıra sanat ve kültür alanında da önemli çalışmalara imza atan öğretmenler, müzik dolu bir akşam yaşattı.

Konserin sonunda Kaymakam Halil Dalak, koro şefini tebrik ederek kendisine çiçek takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, koro üyelerine ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, sanatla güzelleşen ve müzikle bir araya gelen eğitim camiasının birlik ve beraberliğinin daim olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı