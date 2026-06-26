Kaymakam Dalak'tan öğrencilere tatil mesajı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Halil Dalak, öğrencilere karnelerini vererek yaz tatilini dinlenerek ve verimli geçirmenin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesi dolayısıyla Dört Eylül İlkokulu'nda karne dağıtım programı düzenlendi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak katıldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Halil Dalak, öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Yaz tatilini iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Dalak, "Bol bol dinlenin, kitap okuyun ve yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlayın." ifadelerini kullandı.

Karne dağıtımının ardından Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul bahçesinde düzenlenen İstiklal Marşı törenine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da karnelerini alan öğrencileri kutlayarak, yaz tatilini hem dinlenerek hem de kendilerini geliştirerek geçirmelerini istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı