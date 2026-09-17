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Sarıgöl’de İlköğretim Haftası etkinlikleri

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Sarıgöl’de İlköğretim Haftası etkinlikleri
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen İlköğretim Haftası etkinliklerinde performanslarını sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen İlköğretim Haftası etkinliklerinde performanslarını sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası, Şehit Esin Akay İlkokulu'nda düzenlenen programla kutlandı.

Şehit Esin Akay İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlama programına; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Demirtaş, şube müdürleri, okul müdürleri, okulları temsilen katılan öğrenci grupları ve veliler katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Demirtaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ise öğrencilere seslenerek, yeni eğitim-öğretim yılının dostluk, kardeşlik ve başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla hazırlanan çeşitli etkinlikler ve gösteriler davetlilere sunuldu. Öğrencilerin sergilediği performanslar katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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