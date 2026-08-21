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Sarıgöl’de eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı

Sarıgöl’de eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ile alınan kararlar değerlendirilerek eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ile alınan kararlar değerlendirilerek eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz katıldı.

Toplantıda, 2026/70 sayılı Genelge doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek iş ve işlemler değerlendirildi. Ayrıca 18 Ağustos 2026 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar da ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar görüşülürken, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonu ve planlaması değerlendirildi.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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