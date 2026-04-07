Sinop'ta minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığı, Boyabat İlçe Jandarma Trafik Timi ve Saraydüzü Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından Türkaylar Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer ve eğitim faaliyetleri kapsamında, trafik jandarmasına ait akülü araçlar ve bisikletlerle okul bahçesinde trafik parkuru hazırlandı. Uygulamalı eğitimde minik öğrencilere yaya ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı, güvenli bisiklet kullanımı, oyun alanlarının seçimi ve okul servis araçlarında uyulması gereken hayati kurallar anlatıldı. Genel trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulan eğitimin sonunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere 50 adet trafik jandarması boyama kitabı dağıtıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı