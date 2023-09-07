Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personeline Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi Semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, personellerine daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi semineri düzenledi. Seminerde, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personellere yönelik Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi konusunda seminer düzenlendi.

Şanlıurfa'da vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan personellere yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personellere yönelik Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi konusunda seminer düzenlendi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar tarafından personellere yönelik Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi verildi. - ŞANLIURFA