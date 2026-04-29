SANKO Okulları'nın 25 yıllık eğitim serüveni fotoğraflarla anlatıldı

SANKO Okulları'nın 25 yıllık eğitim serüveni fotoğraflarla anlatıldı
SANKO Okulları'nın 25'inci kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Geçmişten Günümüze" temalı fotoğraf sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde açıldı.

SANKO Okulları'nın 25'inci kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Geçmişten Günümüze" temalı fotoğraf sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide, SANKO Okulları'nın kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar ile okulun hafızasında yer eden önemli anlar fotoğraflarla ziyaretçilere sunuluyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada, SANKO Okulları mezunlarının hem şehre hem de ülkeye değer kattığını belirterek, "Sergide 25 yılın birikimine tanıklık ettik. Eğitim yolculuğumuzda çeyrek asrı geride bırakırken, emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum" dedi.

SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu da kuruluşundan bu yana birçok anı biriktirdiklerini hatırlatarak, katkı sunan tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

Sergi açılışına SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, SANKO Okulları Danışma Kurulu Onursal Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu üyeleri Murat Güneri ve Gökhan Aydın, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sanatseverler katıldı. - GAZİANTEP

