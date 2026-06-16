Haberler

Üniversite-sanayi iş birliğinde 12 haftalık eğitim tamamlandı

Üniversite-sanayi iş birliğinde 12 haftalık eğitim tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te sanayi iş birliği kapsamında düzenlenen 'Yöneticiler İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi' 12 haftada tamamlandı. Katılımcılara liderlik, ekip yönetimi ve stratejik düşünme alanlarında eğitim verilerek sertifikaları takdim edildi.

sanayi iş birliği kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Yöneticiler İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi' 12 hafta sürdü. Programda cam fabrikasında görev yapan yöneticilere liderlik, etkili iletişim, ekip yönetimi, karar alma ve stratejik düşünme alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar program süresince iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen, ekipleriyle daha güçlü iletişim kurabilen ve kurumsal hedeflere yön verebilen yönetsel beceriler kazandı. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde, katılımcılara belgeleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından takdim edildi.

Program, belge takdimi ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti

Antrenmana damga vuran görüntü!
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken koca yılanı koluna doladı

Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken o koluna doladı
Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

6 gündür aranıyordu! 17 yaşındaki çobandan kahreden haber
Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı

Sokak sokak aradılar, arabanın bagajını açınca şoke oldular
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi