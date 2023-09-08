Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri, trafik eğitimleri ve okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler paylaşıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı.
Kaymakam Fatih Kayabaşı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Tansu Özbaysal ve ilgili amir ve yöneticiler katıldı.
Toplantıda, trafik tedbirleri kapsamında ilçede bulunan okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri, okul çevresi denetimleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri, okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin, uygulanacak tedbirlere yönelik planlamalar yapıldı.