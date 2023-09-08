Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri, trafik eğitimleri ve okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler paylaşıldı.