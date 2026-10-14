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Samsun Havza'da TYP çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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Samsun Havza'da TYP çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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Samsun Havza'da TYP kapsamında kurumlarda görev yapan çalışanlara kişisel gelişim, mesleki gelişim ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması ve iş kazalarının önlenmesi hedeflendi.

Samsun'un Havza ilçesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında kurumlarda görev yapan çalışanlara yönelik kişisel gelişim, mesleki gelişim ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, Toplum Yararına Programlar Temel Eğitim Programı çerçevesinde düzenlendi. Eğitim programında, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Numan Kurt tarafından katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında bilgi aktarıldı.

İSG Uzmanı Numan Kurt, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanın çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çalışma hayatında güvenli bir ortamın oluşturulması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hareket etmesiyle mümkündür. İş kazalarının önlenmesi için çalışma alanlarında karşılaşılabilecek risklerin bilinmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve güvenlik kurallarına eksiksiz uyulması gerekiyor. Bu eğitimlerle çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Eğitimde ayrıca çalışma ortamlarında güvenliğin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi ile kişisel ve mesleki gelişimin önemi üzerinde duruldu.

Program kapsamında çalışanların iş hayatındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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