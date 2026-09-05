Samsun'da Öğretmenlere Pickleball Eğitimi Verilecek

Samsun'da görev yapan öğretmenlere pickleball eğitimi verilecek. İlk eğitim Canik ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenecek. Eğitim alan öğretmenler, öğrendikleri sporu okul bahçelerinde öğrencilerine aktaracak.

Pickleball Samsun Derneği ile Canik Kaymakamlığı arasında, "Pickleball ile Aktif Yaşam ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere, 9-10 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda pickleball eğitimi verilecek. Eğitime katılacak öğretmenler, eğitimlerin gerçekleştirileceği tarih ve saatlerde izinli sayılacak. Protokol, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu tarafından imzalanarak projeyi ilk olarak Canik ilçesinde uygulamaya geçirdi.

Okul bahçelerine pickleball sahaları yapılacak

Projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak iş birlikleriyle Samsun genelindeki birçok okulun bahçesine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından pickleball sahaları oluşturulması planlanıyor. Tenis, badminton ve masa tenisinden izler taşıyan, öğrenmesi kolay, sosyal ve eğlenceli bir raket sporu olan pickleball, eğitim alan öğretmenler aracılığıyla okul bahçelerinde öğrencilere de öğretilecek. Proje ile öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve okul ortamında aktif yaşam ile spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı