Samsun'da mevsimlik işçilerin çocukları okula gidiyor

Samsun'da mevsimlik işçilerin çocukları, yürütülen uluslararası projeler kapsamında fındık bahçesine değil okula gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen 'Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje' kapsamında Salıpazarı ilçesinde çalışan mevsimlik işçilik yapan ailelerin 169 çocuğu Yavaşbey Ortaokulunda, okuma-yazma, resim ve müzik eğitimlerini sürdürüyor.

Samsun'da mevsimlik işçilerin çocukları, yürütülen uluslararası projeler kapsamında fındık bahçesine değil okula gidiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen " Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje" kapsamında Salıpazarı ilçesinde çalışan mevsimlik işçilik yapan ailelerin 169 çocuğu Yavaşbey Ortaokulunda, okuma-yazma, resim ve müzik eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı Aykut Geçer, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Küresel Sosyal Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Yöneticisi Rebecca Nguyen Van Thuy, Değerli Tarım Ülke Müdürü Aslı Köse, Değerli Tarım Paydaş İlişkileri Koordinatörü Hazal Tonguç, CAOBISCO Sürdürülebilirlik Müdürü Alicia Bellon Moral, ILO kıdemli program yöneticileri Nejat Kocabay ve Ayşegül Özbek Kansu, Murat Gürkan Gülcan ile Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Torun ve dernek yetkilileri çocukları okulda ziyaret etti.

Pikolo Derneği Saha Eğitim Koordinatörü Hüseyin Ertürk, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana topluma göre dezavantajı bulunan bireylere yönelik önleyici, kapasite geliştirici, koruyucu ve farkındalık arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje'nin amacı çocuk işçiyi ortadan kaldırmaktır. Risk altındaki çocukların mevsimlik fındık tarımına katılmasını önleyerek ve katılmış olanları iş yaşamından çekerek eğitime yönlendirilmesini sağlanmaktadır. Aynı zamanda okuldan uzaklaşma nedenleri tespit edilmekte ve mevsimlik fındık tarımı döngüsü içerisinde eğitime erişimlerinde devamlılıkları hedeflenmektedir." dedi.

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay ise projeye desteklerinden dolayı Pikolo Derneği yöneticilerine, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'a teşekkür etti.

7 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül'de sona erecek olan proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile ILO Türkiye Ofisi tarafından desteklendiği ve FERRERO kaynaklarıyla finanse edildiği bildirildi.