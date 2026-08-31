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Samsun'da Fizik Öğretmenlerine Yapay Zeka Destekli Eğitim Başladı

Samsun'da Fizik Öğretmenlerine Yapay Zeka Destekli Eğitim Başladı
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TÜBİTAK 4005 kapsamında desteklenen "Fizik Eğitiminde Yapay Zekâ ile Dijitalleşme Destekli Öğrenme Tasarımı" projesi Samsun’da başladı.

TÜBİTAK 4005 kapsamında desteklenen "Fizik Eğitiminde Yapay Zeka ile Dijitalleşme Destekli Öğrenme Tasarımı" projesi Samsun'da başladı. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 24 fizik öğretmeni, 6 gün boyunca yapay zeka ve dijital teknolojiler üzerine uygulamalı eğitim alacak.

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Dr. Fatma Taştan'ın yürütücülüğünü yaptığı projenin açılış programı 19 Mayıs'ta bir otelde gerçekleştirildi. Programa Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, akademisyenler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Eğitim programında yapay zeka temelli dijital araçların yanı sıra simülasyon, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve STEM uygulamaları ele alınacak. Öğretmenlerin bu teknolojileri fizik derslerine entegre ederek yenilikçi öğrenme tasarımları geliştirmeleri hedefleniyor.

Projede farklı alanlardan 18 kişilik uzman ve eğitmen ekibi görev alıyor. Eğitim sürecinde öğretmenlerin teknolojik araçları yalnızca kullanmaları değil, bu araçları pedagojik yaklaşımlarla birleştirerek öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

6 gün sürecek eğitim ve atölye çalışmaları Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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