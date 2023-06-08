Samsun'da Atatürk Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşan okul müdürü Sezgin Duman, deprem bölgesindeki öğrenciler için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcılara öğretmen, öğrenci ve personelin hazırladığı pilav üstü tavuk ve ayran satışı yapıldı. Elde edilen gelir ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan kardeş okul Kartal İlköğretim Okuluna bağışlandı. Mezuniyet töreni sonrası diplomalarını alan öğrenciler keplerini fırlattı.