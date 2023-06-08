Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da Atatürk Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Samsun'da Atatürk Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Eğitim Haberleri

Samsun'un Asarcık ilçesinde Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşan okul müdürü Sezgin Duman, deprem bölgesindeki öğrenciler için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcılara öğretmen, öğrenci ve personelin hazırladığı pilav üstü tavuk ve ayran satışı yapıldı. Elde edilen gelir ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan kardeş okul Kartal İlköğretim Okuluna bağışlandı. Mezuniyet töreni sonrası diplomalarını alan öğrenciler keplerini fırlattı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi.

Törende konuşan okul müdürü Sezgin Duman, deprem bölgesindeki öğrenciler için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Katılımcılara öğretmen, öğrenci ve personelin hazırladığı pilav üstü tavuk ve ayran satışı yapıldı.

Elde edilen gelir ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan kardeş okul Kartal İlköğretim Okuluna bağışlandı.

Mezuniyet töreni sonrası diplomalarını alan öğrenciler keplerini fırlattı.

Kaynak: AA / Eğitim

Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title