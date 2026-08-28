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Salihli Kaymakamı Güldoğan'dan Okul Ziyareti

Salihli Kaymakamı Güldoğan'dan Okul Ziyareti
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen'in eşlik ettiği ziyarette, okulların fiziki durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Güldoğan, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitime başlamasının önemine vurgu yaptı.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Gündoğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde incelemek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ile Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kaymakam Güldoğan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen eşlik etti. Okul yöneticileriyle bir araya gelen Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen çalışmalar, okulların fiziki durumu ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Sınıflar ile ortak kullanım alanlarını da gezen Kaymakam Güldoğan, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda başlamalarının önemine dikkat çekti.

Okul yöneticilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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