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Salihli LGS'ye hazır: Tüm tedbirler alındı

Salihli LGS'ye hazır: Tüm tedbirler alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 13 Haziran 2026'da yapılacak LGS merkezi sınavı öncesinde güvenlik, ulaşım ve koordinasyon tedbirleri kaymakam başkanlığında değerlendirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin sınava huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmeleri amacıyla yapılacak hazırlıklar değerlendirildi. Sınav uygulama esaslarının yanı sıra güvenlik, ulaşım ve kurumlar arası koordinasyon konularında alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ilgili kurumların gerekli önlemleri titizlikle uygulayacağını belirtti. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmelerinin öncelikli hedef olduğunu ifade eden Güldoğan, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini temenni ederek LGS'ye katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Salihli'de sınav sürecinin güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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