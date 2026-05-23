Salihli'de Kurban Kesim Elemanı Kursu Tamamlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi her yıl düzenlenen "Kurban Kesim Elemanı" kursu bu yıl da tamamlandı.

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salihli İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen kurs, uygulamalı eğitimle sona erdi.

Kesim alanında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, vatandaşlara kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde yapılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmesi ve doğru tekniklerin kullanılması konularında bilgiler verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursun, vatandaşların bilinçli ve hijyenik şartlarda kurban kesimi yapmalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi. - MANİSA

