Haberler

Salihli'de Kurban Kesim Elemanı Kursu Tamamlandı

Salihli'de Kurban Kesim Elemanı Kursu Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi düzenlenen 'Kurban Kesim Elemanı' kursu sona erdi. Kurs kapsamında vatandaşlara İslami usullere uygun kesim, iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen konularında uygulamalı eğitim verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi her yıl düzenlenen "Kurban Kesim Elemanı" kursu bu yıl da tamamlandı.

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salihli İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen kurs, uygulamalı eğitimle sona erdi.

Kesim alanında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, vatandaşlara kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde yapılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmesi ve doğru tekniklerin kullanılması konularında bilgiler verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursun, vatandaşların bilinçli ve hijyenik şartlarda kurban kesimi yapmalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor

İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan korkutan hamle
Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama

Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın iadesine ilişkin açıklama
Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum