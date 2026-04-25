Salihli'de gönüllülere orman yangını eğitimi

Salihli'de gönüllülere orman yangını eğitimi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, orman yangınlarına karşı bilinçli toplum oluşturma hedefiyle önemli bir eğitim programı tamamlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, orman yangınlarına karşı bilinçli toplum oluşturma hedefiyle önemli bir eğitim programı tamamlandı.

Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Orman Yangınları ile Mücadele Yöntemleri" kursuna katılan gönüllüler, sertifikalarını törenle aldı. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ile birlikte kurum müdürleri katıldı.

Salihli Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, gönüllülere yangınlara doğru müdahale yöntemleri, arazöz ekipmanlarının kullanımı ve teknik özellikleri ile yangın anında alınması gereken güvenlik önlemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Programla birlikte yangınlara karşı eğitimli gönüllü sayısının artırılması hedeflendi.

Törende konuşan Kaymakam Güldoğan, emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program, kursu başarıyla tamamlayan gönüllülere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
