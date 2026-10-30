Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sağırlı, EBYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu müdürlüğünü Aykut'a devretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağırlı, EBYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu müdürlüğünü Aykut'a devretti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EBYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim programında görev, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı'dan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a devredildi. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Sağırlı'ya teşekkür ederek Aykut'a yeni görevinde başarı diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde devir teslim programı düzenlendi.

Yüksekokul Müdürlüğü görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, görevini Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a devretti.

Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken ile yüksekokulun akademik ve idari personeli katıldı.

Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı'ya teşekkür ederek, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devreden Sağırlı da birlikte çalıştığı akademik ve idari personele teşekkür ederek Aykut'a başarı temennisinde bulundu.

Görevi devralan Aykut ise kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek Sağırlı'nın yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılarını takdir etti.

Program, Sağırlı'nın Aykut'a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

Diyarbakır'da sağanak mezarlığı vurdu! Onlarca kabir sular altında kaldı

Yürek yakan manzara: Onlarca kabir sular altında!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni çok başkaymış

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde düşen helikopterde pilot dahil 6 kişi öldü

Ülkeyi sarsan facia! Kurtulan olmadı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

235 bin kişinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak