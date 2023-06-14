Şabanözü'nde özel eğitim sınıfından mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Şabanözü ilçesinde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu özel eğitim sınıfından mezun olan 3 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, mezun olan sınıfın ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi ve öğrencilerin özel olduğuna dikkat çekti. Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri ve diplomaları verildi.

Şabanözü ilçesinde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu özel eğitim sınıfından mezun olan 3 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, okulun konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada mezun olan sınıfın ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her öğrencinin özel olduğuna dikkati çeken Uzun, "En duygusal vakitleri bu öğrencilerimizle geçirdim. Bana karşı olan sevgilerini en içten hissettim. Başta öğretmenlerimize, sonra öğretmenlerimiz kadar katkısı olduğuna inandığım velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından özel öğrenciler katılımcılara çeşitli gösteriler sundu.

Gösterilerin ardından, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve Şabanözü Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız tarafından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve diplomaları verildi.

Diplomalarını alan 3 öğrenci cübbe giyerek kep attı.