Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir öğrencinin saygı duruşu sırasında ellerini cebine koyarak yürümesi ve telefonla konuşması büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre; 10 Kasım'da üniversitede skandal bir harekette bulunan genç gözaltına alındı. Savcılık genç hakkında soruşturma başlattı.

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu olaya ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, gerekli inceleme ve disiplin süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'in imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlenmiştir. Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provakatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. Durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır. Milletimizin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm mensuplarımızın milli ve manevi değerlere karşı azami duyarlılığı sürdürmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz. Anma programlarına gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyu dolayısıyla tüm öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederiz"