Rize'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

RİZE'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ders zili, 1923 yılında inşa edilip, günümüzde restore edilerek güçlendirilen köy okulunda çaldı. Okulun ilk gününde öğrencilerle birlikte olan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 'Okulun kuruluş tarihi 1923, bu sene hem bu okulun 100'üncü yılı hem Cumhuriyetin 100'üncü yılı. Siz Cumhuriyetin 100'üncü yılın ilk ilköğretim öğrencilerisiniz" dedi.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti. Rize'de 1923 yılından yapılan ve ardından birkaç kere restore edilen Pehlivantaşı İlköğretim Okulu'nda '2023-2024 Eğitim Yılı Açılış Programı' düzenlendi. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte öğrenciler şiirlerini seslendirdi. İlk ders zilinin çaldığı okulda, birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri ellerindeki balonları havalandırması ile sınıflarına geçip, ders başı yaptı. Program, öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye dağıtılmasıyla sona erdi.

'SİZ CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILININ ÖĞRENCİLERİSİNİZ'

Programda öğrencilere seslenen Vali İhsan Selim Baydaş, "Okulun kuruluş tarihi 1923, bu sene hem bu okulun 100'üncü yılı hem Cumhuriyetin 100'üncü yılı. Siz Cumhuriyetin 100'üncü yılı ilk ilköğretim öğrencilerisiniz. Bu sene Cumhuriyet 100 yaşına giriyor; Allah devletimizi daim etsin. İnşallah bu 100'üncü yılı yaşadığımız gençlerde, 2053'ü ve 2071'i görmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Bütün ilimiz geneleni yaklaşık 60 bin öğrencimi ve 5 bin öğretmenimizle beraber eğitim öğretime sıkıntısız bir biçimde başlıyoruz. Böylelikle sezonun sonuna kadar devam edeceğiz. Bu seneyi önemli kılan Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 yılındayız. Her birimizin çocukluğundan itibaren beklediğimiz sene olan bu sene gelmiş oldu. Cumhuriyetin 75'inci yılında kimimiz lise, kimimiz üniversite öğrencisiydik. Biz bu heyecanlarla çocuklarımızın heyecanlarını yükseltmeliyiz? dedi. (DHA)