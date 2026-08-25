Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Kuyrukluyıldız Mazbatasını Aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

YÖK Başkanı Özvar, Prof. Dr. Kuyrukluyıldız'a mazbatasını takdim ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Törende, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile YÖK arasında işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaların, üniversitenin akademik gelişimine ve yükseköğretim hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Rektör Kuyrukluyıldız da Özvar'a iyi dilekleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek üniversitenin gelişimi ve yükseköğretimin ortak hedefleri doğrultusunda işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı