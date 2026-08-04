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Refahiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Refahiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında Refahiye ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında Refahiye ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetine Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da katıldı.

Merkez Esat Muhlis Camisi Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere verilen eğitimde, trafiğin temel unsurları, yaya geçidinin doğru kullanımı, trafik ışıkları ve trafik işaretleri, bisiklet kullanımı ile kaskın önemi ve emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında trafikte kullanılan araç ve gereçler öğrencilere tanıtılırken, çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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