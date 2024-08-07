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Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Z kuşağının otizmli olduğu ile ilgili çarpıcı açıklamalar Erbaş, Z kuşağının tekrarlayan davranışlar sergilediğini, sosyal medyada sürekli aktif olduklarını ve genellikle aynı tip gıdalar tükettiklerini belirtti. Ayrıca bu durumun otizmde görülen davranış bozukluklarına benzediğini ve önümüzdeki 10 yıl içinde otizm oranının yüzde 50 artacağını öne sürdü.

Prof. Dr. Oytun Erbaş Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erbaş, z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediklerini belirtti.

"Z KUŞAĞI OTİSTİK BİR KUŞAK"

Z kuşağının otizmli olduğu ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence. Tekrarlayan davranışları var, sabahlara kadar bilgisayarda oynayabilirler. WhatsApp'ta konuşabilirler, instagram'da sürekli takılabilirler. Tekrar edici davranışlar yapıyorlar. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar. Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan, kısıtlı merak sahası olan, artık geniş merakları yok, bir merakı var. Sadece instagram'dan bazı isimleri takip ediyorlar. Yani hep aynı şeyleri. O zaman sayalım, toplum uyuşları kötü, derin arkadaşlıkları yok, yüzeysel arkadaşlıklar kuruyorlar. Medyanın içinde sosyal medyaya gömülmüşler, herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, hep hayal dünyaları var. Kendi dünyaları var. Senin dünyana giremiyor. Bu hareketlerin hepsi 'autistic behavior' olarak geçiyor. Otizmde davranış bozuklukları var, kendi dünyası var ve dış dünyada siz ona müdahale edemiyorsunuz. 10 yıl sonra otizm oranı yüzde 50 artacak. 10 çocuktan 5'i otizm olacak." ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Oytun Erbaş: 'Z Kuşağı Otistik Bir Kuşak'

Haberler.com / Melis Yaşar - Eğitim

Oytun Erbaş Otizm Otizm Psikoloji Eğitim Sağlık Yaşam Haberler

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