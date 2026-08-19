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Porsuk Çayı'nda Tekne Turu: Satrançla Zeka Dolu Anlar

Porsuk Çayı'nda Tekne Turu: Satrançla Zeka Dolu Anlar
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Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nda gezi teknesine binen çocuklar, tur boyunca satranç oynayarak keyifli ve zeka dolu anlar yaşadı. Manzara eşliğinde yapılan hamleler, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti ve su üstünde sempatik kareler oluştu.

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nda gezi teknesine binen çocuklar, tur boyunca satranç oynayarak hem keyifli hem de zeka dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'in turistik merkezlerinden biri olan Porsuk Çayı, bu kez renkli ve zeka dolu görüntülere ev sahipliği yaptı. Şehrin simgesi haline gelen gezi teknelerine binen çocuklar, su üstünde seyir halindeyken satranç tahtasının başına geçti.

Manzara eşliğinde zorlu hamleler

Porsuk Çayı'nın manzarası eşliğinde gerçekleşen tur boyunca minikler, hamlelerini büyük bir dikkat ve heyecanla yaptı. Tekne turunun keyfini satranç oyunuyla birleştiren çocukların eğlenceli ve tatlı mücadelesi çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Su üstünde gerçekleşen bu keyifli anlar ortaya sempatik kareler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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