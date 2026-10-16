Patnos’ta 100 öğrenciye mont ve bot desteği Yukarıgöçmez’de dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Patnos'ta 100 öğrenciye mont ve bot desteği sağlandı. Patnos Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Çarboğa ile İstanbul Kamyoncular Odası Başkanı Mehmet Hanifi Uğus'un katkılarıyla gerçekleştirilen yardım, Yukarıgöçmez Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere dağıtıldı.

Patnos'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış aylarını daha sıcak ve rahat geçirmeleri amacıyla anlamlı bir yardım çalışması gerçekleştirildi. Mehmet Ali Çarboğa ve Mehmet Hanifi Uğus tarafından sağlanan mont ve bot yardımıyla 100 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarına destek olundu.

Yukarıgöçmez Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen dağıtım programına Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz katıldı.

Mehmet Ali Çarboğa: "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok değerli"

Patnos Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, öğrencilerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmak istiyoruz. 100 öğrencimize mont ve bot desteği sağlayarak kış aylarında ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı amaçladık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için en büyük kazançtır." dedi.

Yüksel Zorlu'dan teşekkür

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise öğrencilere yönelik yardımların önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı sevindiren bu anlamlı destekten dolayı Mehmet Ali Çarboğa'ya ve Mehmet Hanifi Uğus'a teşekkür ediyorum. Bu tür dayanışma örnekleri öğrencilerimiz ve aileleri için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Yukarıgöçmez Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yardım dağıtımıyla 100 öğrenciye mont ve bot ulaştırıldı. Çalışma, Patnos'ta toplumsal dayanışmanın ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluğun güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı