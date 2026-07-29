Haberler

Patnos RAM, 234 öğrenciye LGS tercih danışmanlığı hizmeti verdi

Patnos RAM, 234 öğrenciye LGS tercih danışmanlığı hizmeti verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecinde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecinde öğrencileri yalnız bırakmadı. 13 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen "LGS Tercih Danışmanlığı" çalışmaları kapsamlı bir operasyonla tamamlandı.

Patnos RAM bünyesinde görev yapan uzman ekipler, Patnos ve Tutak ilçelerinde bünyesinde rehber öğretmeni bulunmayan tüm ortaokullara ulaşarak öğrencilerin geleceğine yön verdi.

36 okul, 234 öğrenciye ulaşıldı

Süreç boyunca yürütülen yoğun mesai doğrultusunda: 36 ortaokula aktif destek sağlandı. 234 öğrenciye yüz yüze ve online yöntemlerle birebir tercih danışmanlığı sunuldu. Ekipler, rehber öğretmeni olmayan okullardaki öğrencilerin doğru, bilinçli ve puanlarına en uygun tercihleri yapabilmeleri adına sınav sonuç analizleri, okul kontenjanları ve alan tanıtımları üzerinden rehberlik sağladı.

Yapılan bu çalışma sayesinde kırsal ve merkeze uzak bölgelerdeki öğrencilerin tercih sürecindeki erişim engelleri ortadan kaldırılırken, gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre en doğru ortaöğretim kurumlarına yerleşmeleri hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı