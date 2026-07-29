Patnos RAM, 234 öğrenciye LGS tercih danışmanlığı hizmeti verdi

Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecinde öğrencileri yalnız bırakmadı. 13 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen "LGS Tercih Danışmanlığı" çalışmaları kapsamlı bir operasyonla tamamlandı.

Patnos RAM bünyesinde görev yapan uzman ekipler, Patnos ve Tutak ilçelerinde bünyesinde rehber öğretmeni bulunmayan tüm ortaokullara ulaşarak öğrencilerin geleceğine yön verdi.

36 okul, 234 öğrenciye ulaşıldı

Süreç boyunca yürütülen yoğun mesai doğrultusunda: 36 ortaokula aktif destek sağlandı. 234 öğrenciye yüz yüze ve online yöntemlerle birebir tercih danışmanlığı sunuldu. Ekipler, rehber öğretmeni olmayan okullardaki öğrencilerin doğru, bilinçli ve puanlarına en uygun tercihleri yapabilmeleri adına sınav sonuç analizleri, okul kontenjanları ve alan tanıtımları üzerinden rehberlik sağladı.

Yapılan bu çalışma sayesinde kırsal ve merkeze uzak bölgelerdeki öğrencilerin tercih sürecindeki erişim engelleri ortadan kaldırılırken, gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre en doğru ortaöğretim kurumlarına yerleşmeleri hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı