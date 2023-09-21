Palandöken Belediyesi, YKS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Palandöken Belediyesi, eğitim alanında başarılara destek vererek Erzurum ve Palandöken vizyonuna hizmet sunuyor. Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan ile birlikte, YKS'de dereceye giren öğrencileri Kent ormanında ağırladı. Başkan Sunar, öğrencilere başarılarını kutlayarak, değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Belediyecilik yatırımlarıyla gündem oluşturan, AK Belediyecilik vizyonu dikkat ve duyarlılığı içinde sosyal belediyecilik projelerini yürüten Palandöken Belediyesi Eğitim alanında da başarılara destek vererek Erzurum ve Palandöken vizyonuna hizmet sunuyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan ile birlikte, YKS'de dereceye giren öğrencileri Kent ormanında ağırladı.

Sunar: Gurur duyduk

Başarılı öğrencilerin ağırlandığı programda Başkan Sunar, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilere seslenen Sunar, başarıyı kutladı. Sunar, "Sevgili gençler, hiç şüphesiz başarı çok önemlidir. Ancak hayatın çeşitli veçheleri ile tanışmış bir büyüğünüz olarak kanaatim odur ki en önemli başarı, mutlu olmaktır. Yine kanaatim odur ki mutlu olmak maddi imkanlardan çok, bilgi ve cesarete ihtiyaç duymakta. Bilgi dendiğinde dünyanın fiziki ve düşünsel evrimini kavramının size mutluluk yolunda mücehhez kılacağı inancındayım. Yanı sıra cesaretle insanoğlunun dünya yürüyüşünün izlerini takip etmenin bizi hayattan, Allah'ı da bizden razı edeceği kanaatindeyim. Değerli gençler tavsiyem o dur ki keşfetmekten görmekten gezmekten korkmayın. Temennim şudur ki, başarılarınız hayat boyu sürsün. Sizleri çok seviyoruz. Gözbebeğimizsiniz. Elde ettiğiniz başarıyı bir kez daha kutluyor, her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." dedi

Değerler eğitimi vurgusu

Konuşmasında, Kalkınmada önceliğin eğitimden geçtiği, özellikle değerler kaydında milli bilinç ve mukaddesat hassasiyetinin hayati önem taşıdığını bildiren Sunar, Erzurum'un ve Palandöken ilçesinin bu kayıtta bir farkındalık süreci içinde olduğuna dikkat çekti.

Ak belediyeciliğin önceliği eğitim

AK Belediyeciliğin toplumun tümünü kuşatan öncelikleri hayata geçirmeyi esas kıldığı, bunların başında da eğitimin geldiğini hatırlatan Sunar, Erzurum'da TEKNOFEST kuşağının yetişmesinde 21 yıllık süreçte altyapı oluşturulduğu, bunun projeyoğun sektörler için de aydınlık bir geleceğin habercisi olduğunu belirterek, Belediye odağında eğitime verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini beyan etti.

Sunar ve Tutkan'a teşekkür

Programa katılan protokol mensupları da öğrencileri tek tek tebrik ederek, anlamlı organizasyon için, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a ve İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan'a teşekkür ettiler

Etkinliğe protokol de katıldı

Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar ve öğretmenlerde katıldı. - ERZURUM