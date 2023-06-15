Özel öğrenciler serada üretim yaparak terapi görüyor

ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların toprağı tanımaları ve üretimi yerinde öğrenmesi amacıyla kurduğu seralar önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde kurduğu seralarda ise özel öğrencilere terapi niteliğinde tarım eğitimi veriliyor. Burada eğitim alan çocuklarda toprakla zaman geçirerek ve üreterek mutlu olduklarını belirtiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki toplam 11 okul bahçesine 50 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu. "Öğrenciler Toprakla Buluşuyor Projesi" çerçevesinde başlatılan bu çalışmayla seraya giren çocuklar ve gençler, Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde hem sebze üretiyor, hem de seraların bakımlarını yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi aynı proje ile birçok okulda sebze tohumu ve fidesi de dağıtarak çocukların toprakla olan bağını da arttırıyor.

Özel öğrencilerin mutluluğu üreterek artıyor

Bu okullardan yalnızca bir tanesi olan Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu, eğitim verdiği öğrenciler açısından diğerlerinden ayrılıyor. Okul bahçesinde kurulan seralar, gençleri toprakla tanıştırmanın ötesinde özel bir amaca da hizmet ediyor. Özel öğrencilere yönelik eğitimlerin yer verildiği bu okul bahçesindeki seralar özel öğrencilerin toprakla olan bağlarını güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından okula verilen tavuklarda özel öğrencilerin en özel uğraş alanlarından bir tanesi oluyor. Okulda eğitim alan ve seralarda üretim yapan özel öğrencilerde duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Seralarda çok güzel zaman geçirdiklerini ifade eden öğrenciler seralarda sebze ve meyve ürettikçe mutlu olduklarını kaydettiler. Seraların yanı sıra tavuklarının da olduğunu aktaran gençler, yumurtalarını da toplayarak öğretmenlerine ve arkadaşlarını verdiklerini kaydettiler.

"Seraya giren telefon ve tableti unutuyor"

Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mücahit Küçük, Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarının bahçesinde kurulan seraların çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Seralarda eğitim alan özel öğrencilerin hem teknoloji ile olan bağlarının azaldığını, hem de özel öğrenci olmaları sebebiyle üreterek özgüvenlerinin arttığını aktaran Küçük, "Okulumuz meslek okulu olması sebebiyle ve aynı zamanda özel eğitim olmasıyla burada bir tarım bölümümüz var. Tarım bölümünde ne yapmalıyız konusunda arayış içerisindeyken Ordu Büyükşehir Belediyesi bize çok önemli destekler verdi. Bu çerçevede okulumuzun bahçesine seralar kurdu. Bu serada diktiğimiz fideler konusunda desteklerini esirgemedi. Burada hem öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ileride meslek edinmelerine imkan sağlanıyor. Tüm çocuklarda bir teknoloji bağlılıkları var. Çocuklar buraya geldiğinde telefon ve tableti unutuyorlar. Çocuklar bu seralarda kendilerini mutlu hissediyorlar. Özel çocuklar oldukları içinde yaptıkları çalışmalarla özgüvenleri artıyor. Ailelerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Huyları iyi yönde değişti"

Okulda eğitim alan ve seralarda üretim gerçekleştiren özel öğrencilerin velileri de çocuklarının toprakla uğraşmaya başladıktan sonra daha uysallaştıklarını belirttiler. Kendilerini de üretmeye teşvik ettiklerini aktaran veliler bu çalışma dolayısıyla hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, hem de eğitim aldıkları okula teşekkürlerini ilettiler.