Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Özel ders vermek için gittiği binada bir kadının "Sen öğretmen değilsin" tepkisiyle karşılaştığını anlatan bir öğretmen, atanamayan öğretmenlere yönelik algıya dikkat çekti. Öğretmen, "Atanmamış mühendis de mühendistir; atanamamış öğretmen de öğretmendir" diyerek yaşanan saygınlık sorununu sosyal medyada gündeme taşıdı.

  • Özel ders veren bir öğretmen, ders için gittiği binada bir kadının kendisine 'Öğretmen değilsin' şeklinde tepki gösterdiğini sosyal medyada paylaştı.
  • Öğretmen, bu yaklaşımın 'MEB'e bağlı bir okulda çalışmadığın sürece öğretmen sayılmazsın' anlamına geldiğini aktardı.
  • Öğretmen, atanamamış öğretmenlerin de öğretmen olduğunu vurgulayarak, atanamamış mühendis, avukat ve diş hekimlerinin hala mesleklerini sürdürebildiğine işaret etti.

Özel ders veren bir öğretmen, ders için gittiği binada yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı. Kapıda karşılaştığı kadının, kendisini özel ders için geldiğini söyleyince "Öğretmen değilsin" şeklinde tepki gösterdiğini aktardı. Öğretmen, bu yaklaşımın "MEB'e bağlı bir okulda çalışmadığın sürece öğretmen sayılmazsın" anlamına geldiğini belirtti.

"ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN DE ÖĞRETMENDİR"

Paylaşımında atanamayan öğretmenlerin toplumdaki algısına dikkat çeken öğretmen "Atanmamış bir mühendis, avukat, diş hekimi hala mühendis, avukat, diş hekimiyse; atanamamış öğretmen de öğretmendir" ifadelerine yer verdi. Öğretmenin paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada tartışma yarattı.

