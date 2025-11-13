Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Özel ders vermek için gittiği binada bir kadının "Sen öğretmen değilsin" tepkisiyle karşılaştığını anlatan bir öğretmen, atanamayan öğretmenlere yönelik algıya dikkat çekti. Öğretmen, "Atanmamış mühendis de mühendistir; atanamamış öğretmen de öğretmendir" diyerek yaşanan saygınlık sorununu sosyal medyada gündeme taşıdı.
"ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN DE ÖĞRETMENDİR"
Paylaşımında atanamayan öğretmenlerin toplumdaki algısına dikkat çeken öğretmen "Atanmamış bir mühendis, avukat, diş hekimi hala mühendis, avukat, diş hekimiyse; atanamamış öğretmen de öğretmendir" ifadelerine yer verdi. Öğretmenin paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada tartışma yarattı.