Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders veren bir öğretmen, ders için gittiği binada yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı. Kapıda karşılaştığı kadının, kendisini özel ders için geldiğini söyleyince "Öğretmen değilsin" şeklinde tepki gösterdiğini aktardı. Öğretmen, bu yaklaşımın "MEB'e bağlı bir okulda çalışmadığın sürece öğretmen sayılmazsın" anlamına geldiğini belirtti.

"ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN DE ÖĞRETMENDİR"

Paylaşımında atanamayan öğretmenlerin toplumdaki algısına dikkat çeken öğretmen "Atanmamış bir mühendis, avukat, diş hekimi hala mühendis, avukat, diş hekimiyse; atanamamış öğretmen de öğretmendir" ifadelerine yer verdi. Öğretmenin paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada tartışma yarattı.