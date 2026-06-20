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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan AYT ve YDT'ye girecek adaylara uyarı: "Kimlik ve sınav giriş belgelerinizi unutmayın"

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin ilk oturumu TYT'nin tamamlandığını belirterek, yarınki AYT ve YDT oturumları için adaylara kimlik ve sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumunun tamamlandığını belirterek, yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylara uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlandığını ifade etti. Adayların sınav belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmalarının önemine dikkat çeken Ersoy, "YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. Yarın AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Kıymetli adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerimizi unutmayalım, sınava geç kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarı dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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