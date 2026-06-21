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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

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ÖSYM, 20-21 Haziran'da uygulanan 2026-YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM, 20 Haziran tarihinde uygulanan 2026-YKS 1'inci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran tarihinde uygulanan 2026-YKS 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3'üncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ilişkin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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